El glaciar más peligroso del mundo se está derritiendo rápidamente

Hace poco comentamos la dura situación por la que está atravesando la Antártida. Básicamente, el continente está perdiendo hielo a un ritmo alarmante gracias al calentamiento global. Sin embargo, hay unas zonas que son más criticas que otras, como el llamado "glaciar más peligroso del mundo".

Se trata de un gigantesco glaciar del tamaño de Florida llamado Thwaites. Este está ubicado en la Antártida occidental y se está derritiendo a un ritmo preocupante. Así lo reportó la NASA en un informe reciente después de detectar el grave problema usando sus satélites.

El hallazgo se dio cuando la agencia espacial buscaba signos de derretimiento por debajo de las capas de hielo. Fue grande la sorpresa cuando se dieron cuenta que debajo del glaciar había un agujero enorme. Se calcula que tiene una altura de 300 metros de alto y ocupa un área de dos terceras partes de Manhattan (alrededor de 40 kilómetros cuadrados).

El hueco podría albergar hasta unos 14 mil millones de toneladas de hielo. Increíblemente toda esta cantidad se derritió en tan solo 3 años.

