Se filtra por completo el Galaxy S10e, el gama alta de "bajo costo" que presentará Samsung

La separación de las gamas es más real que nunca.

Ya se conoce casi por completo todo sobre los nuevos terminales de lujo que presentará Samsung el 20 de febrero, el S10 y el S10+. Ahora, al fin, sabemos más sobre el S10e.

Ahora gracias a SamMobile al fin vemos fotos reales de el otro equipo, y no, no hablamos del plegable que también verá la luz, si no que un gama alta de "bajo costo".

Este equipo, que sería una suerte de respuesta al iPhone XR de Apple entra de lleno a competir en la gama alta, porque sí, ahora existe esa y la premium, como quieran llamarle.

Vemos un terminal similar en apariencia al s10, pero más pequeño. En su posterior llevaría dos cámaras en vez de tres y el lector de huellas no estaría bajo la pantalla. En este equipo va a estar en el botón lateral, a la Sony Xperia.

¿Ven que tampoco tiene la característica pantalla curva? Es evidente que ahora estamos en un mundo donde la gama alta son estos equipos, en el mismo rango de precio que estábamos acostumbrados (700 dólares aproximadamente), mientras que la nueva gama "premium" es la que ahora mantendrá a los terminales cercanos a los mil dólares.

Es un nuevo mundo en lo móvil y ya había empezado con la serie Mate de Huawei y sus modelos Pro, siendo más marcado con el tema del último lanzamiento.

¿Qué tal les parece esta opción? Con el mismo procesador, RAM y almacenamiento quizás sea suficiente para muchos que no quieran pagar lo que se estila desde hace un año por un celular de estas características.