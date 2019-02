Funko presenta su línea de figuras de The Office

Las figuras de Funko son de las más queridas entre los amantes de la cultura geek, el cine y las series de televisión. Hay una amplia variedad de ediciones para todos los gustos y cultos. Así que sólo era cuestión de tiempo para que llegara la línea oficial de The Office.

Anunciada durante la Feria del Juguete de Nueva York, esta nueva serie de figuras Funko será un producto indispensable para los más devotos a las aventuras de los empleados de Dunder Mifflin.

ICYMI: The Office Pop!s are on the way! #FunkoTFNY https://t.co/P0ufsDMkXA pic.twitter.com/ImMcfeAQ73

— Funko (@OriginalFunko) February 17, 2019