Fortnite: Así pueden conseguir gratis el Pase de Batalla de la temporada 8

Como parte de las celebraciones por el Día de San Valentín en Fortnite, el equipo de Epic Games ha anunciado una nueva promoción que permitirá a los jugadores obtener de forma gratuita el próximo Pase de Batalla de la temporada 8.

Lo único que tendrán que hacer es completar 13 desafíos de horas extra antes del 27 de febrero, y si lo logran podrán ahorrarse sus monedas V al recibir el Pase de Batalla totalmente gratis.

Este pase desbloquea dos atuendos de la temporada 8 al instante, además de tener la posibilidad de obtener hasta cinco más.

Save your V-Bucks, this one’s on us. Everyone who completes 13 free Overtime Challenges by February 27 will receive the upcoming Season 8 Battle Pass for FREE! Jump in and #ShareTheLove now 💞 https://t.co/jktgU3wfx0 pic.twitter.com/EQnicqIj1y

— Fortnite (@FortniteGame) February 14, 2019