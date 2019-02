Far Cry: New Dawn recibe tráiler de lanzamiento con jugabilidad

Además, un par de videos más que muestran la personalización y los primeros 12 minutos del juego.

Ubisoft ha liberado nuevos tráilers de Far Cry: New Dawn a un par de días de su lanzamiento.

Para empezar en la parte de arriba pueden ver el tráiler de lanzamiento con jugablidad que nos ofrece un vistazo a las dosis de acción que nos esperan en este spin-off/secuela de Far Cry 5.

Además, a continuación pueden ver otro video con los primeros 12 minutos del juego y un tráiler que muestra los elementos de personalización:

Adéntrate en un Hope County (Montana) posapocalíptico y dinámico 17 años después de una catástrofe nuclear mundial.

Únete a los otros supervivientes y lidera la lucha contra la nueva y peligrosa amenaza de los Salteadores y sus despiadadas cabecillas: las gemelas. Impide que se hagan con el control de los últimos recursos.

Far Cry: New Dawn se pondrá disponible el próximo viernes 15 de febrero en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC, y atentos que pronto les tendremos la reseña completa.