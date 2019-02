Sobreviviendo en una frontera posapocalíptica: Review de Far Cry New Dawn [FW Labs]

Conozcan nuestra opinión de esta secuela directa de Far Cry 5.

Ubisoft ha vuelto una tradición que en la serie Far Cry se lancen títulos derivados de las entregas principales.

Sucedió en 2013 con Far Cry 3 y Blood Dragon, tres años más tarde con Far Cry 4 y Far Cry Primal, y ahora tenemos Far Cry: New Dawn que es una secuela directa de Far Cry 5.

De esta manera, New Dawn nos lleva de vuelta a Hope County en una historia que se desarrolla un tiempo después del final con explosión nuclear y que promete expandir la experiencia de Far Cry 5 que fue lanzado hace ya casi un año.

Así que sin más, a continuación tienen mi opinión de este título que he estado jugando desde hace un par de semanas.

Resurgiendo después del apocalipsis nuclear

Como comenté antes, la historia de Far Cry: New Dawn se lleva a cabo 17 años después del final de Far Cry 5 en donde ocurre una explosión nuclear, por lo que los eventos se desarrollan en el mismo entorno pero obviamente con cambios muy evidentes causados por el incidente.

Los sobrevivientes han comenzado prácticamente desde cero con la creación de un nueva civilización, pero sus esfuerzos se ven afectados cuando aparece en escena un grupo malvado llamado los Highwaymen que tiene como líderes a las gemelas Lou y Mickey que parecen disfrutar del caos.

De esta manera nos ponemos en el papel de un personaje con conocimiento en manejo de armas y supervivencia (aunque sin nombre y sin voz) que por azares del destino termina involucrado con la resistencia, por lo que tendremos como objetivo ayudarlos con la reconstrucción y acabar con los enemigos para encontrar un futuro con paz y tranquilidad.

Aunque en el papel suena como una base sólida para construir el juego, siento que la historia es el punto más débil de New Dawn ya que la campaña principal nunca logra enganchar debido a que se mantiene plana y no cuenta con personajes interesantes.

La mayoría de los personajes carecen de personalidad, incluyendo a las villanas que decepcionan al quedarse muy por debajo de lo que estábamos acostumbrados con los enemigos principales de la saga Far Cry. Las hermanas pasan sin pena ni gloria, incluyendo su participación en la batalla final que también queda mucho a deber.

Regresan las mecánicas de juego que Far Cry 5

Al ser un título derivado de Far Cry 5 encontramos que cuenta con una jugabilidad casi idéntica, es decir un shooter de mundo abierto donde los objetivos principales son liberar puestos de avanzada y completar misiones.

Aquí destaca que es posible atacar los puestos de avanzada hasta en tres ocasiones ya que los Highwaymen los siguen recuperando, lo que si bien permite a los jugadores conseguir más recompensas llega un punto en que esto se siente repetitivo aún cuando se va subiendo la dificultad con el incremento de nivel de los enemigos.

Pero también hay otras actividades como la búsqueda de tesoros dirigida a los que les gusta la exploración ya que incluye algunos puzzles interesantes que resultan bastante entretenidos, y las expediciones dirigidas a los amantes de la acción que lleva a los jugadores fuera del Condado de Hope para completar objetivos y así obtener recursos. Estas últimas ayudan a romper la monotonía ya que llevan a escenarios diferentes y marcan cierto grado de tensión, aunque me hubiera parecido mejor que tuvieran diferentes tipos de objetivos y no solo se trate de escapar con un paquete.

Personalización y habilidades

Y por supuesto no podía dejar de mencionar el sistema de personalización que permite mejorar diversos elementos en la base y enfocarlos de acuerdo al estilo de juego de cada usuario, mientras que el personaje principal puede ser modificado tanto en apariencia/vestuario como en habilidades donde por cierto hay unas muy curiosas como la capacidad de realizar un salto doble.

Debido a esto último, me pareció que al llegar a cierto punto avanzado en el juego donde se logran desbloquear varios vehículos y habilidades especiales todo se vuelve más divertido, pero también me hizo volver a pensar que el título tenía mucho más potencial.

Así que en términos generales, aunque la historia no tiene lo suficiente para atrapar e incluso cuenta con un diseño anticuado, la cantidad de actividades secundarias en combinación con la divertida jugabilidad permiten tener una experiencia bastante entretenida, sobre todo por las diferentes formas de acabar con los enemigos, la diversidad de armas y un mundo impredecible donde se pueden usar diversos vehículos y habilidades.

Experiencia cooperativa, aunque sin modo Arcade

Durante la aventura es posible jugar con un aliado que puede ser un amigo a través del modo cooperativo o un personaje controlado por la inteligencia artificial. Esto también le agrega cierto toque especial ya que se pueden desbloquear hasta ocho diferentes personajes donde cada uno tiene sus ventajas y habilidades, e incluso los podrán ir subiendo de nivel conforme los vayan utilizando.

Pero fuera de esto no hay otro modo en línea, de hecho ni siquiera se incluyó el modo Arcade de Far Cry 5 que fue muy bien recibido por los usuarios al permitirles crear sus propios niveles usando material de títulos de esta y otras franquicias de Ubisoft.

En cuanto a la duración, se trata de un juego corto aunque no tanto como para que se perciba como un DLC. Son 22 misiones principales y 8 secundarias que pueden llevarse entre 9 y 12 horas, pero hay docenas de cosas por hacer y coleccionar que fácilmente pueden duplicar ese tiempo.

Por cierto, vale la pena comentar que el juego incluye microtransacciones que permiten usar dinero real para adquirir elementos dentro del juego, pero estas se pueden ignorar por completo y conseguir todo el contenido jugando.

Hope County luce mejor que nunca

Al escuchar que los eventos del juego suceden después de la explosión nuclear uno se imagina que todo el entorno lucirá como el típico escenario posapocalíptico en tonos marrón, pero vaya sorpresa que nos llevamos al recorrer el condado ya que todo luce repleto de vegetación y con un gran colorido.

Con excepción de algunos pequeños fallos, el apartado técnico es bastante bueno ya que visualmente es espectacular con su singular estética repleta de flores y fauna silvestre, además de que las acciones corren a 30 cuadros por segundo en todo momento.

Un detalle importante es que la zona de juego es menor en relación a Far Cry 5, ya que ciertas zonas del mapa son inaccesibles debido a la explosión nuclear, pero esto de cierta forma ayuda a que la exploración resulte más ágil.

Conclusión

Far Cry: New Dawn me dejó con opinión dividida ya que no pude evitar sentir que se pudo haber aprovechado de mejor forma la oportunidad para darle una bocanada de aire fresco a la serie, y es que funciona como extensión de la entrega principal pero no ofrece nada más allá de eso.

Sin duda resultará atractivo para los fans de Far Cry ya que repite con éxito la fórmula y sigue siendo muy divertido liberar puestos de avanzada y generar toda clase de caos al acabar con los enemigos y realizar las misiones secundarias.

Además, si disfrutaron de Far Cry 5 es compra recomendada ya que es una gran continuación que incluye múltiples referencias y grandes momentos como la presencia de ruinas de Hope y algunos viejos conocidos.

Pero también tenemos que la temática general decepciona al sentirse genérica ya que la campaña principal es mala, los personajes carecen de carisma y las villanas se quedan cortas para lo que se espera de la serie.

Queda a opinión de cada quién si New Dawn debió quedarse como DLC en lugar de ser una entrega independiente, pero considero que para el siguiente Far Cry se deben hacer cambios importantes para renovarse y no seguir dependiendo de los mismos elementos.

Far Cry: New Dawn está disponible en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC.