¿Qué sucede con el polémico emoji anti gay en Facebook? ¿Es real o no? Esto sabemos

Escándala es lo que se está desatando en Facebook y Twitter contra Unicode; la compañía que se encarga de inventar, aprobar y sacar a la luz los emojis que conoces. Todo comenzó con algún gracioso… así como suelan comenzar tantas historias sin sentido.

La respuesta a esta pregunta no es definitiva. Sí lo hay… pero no. En realidad, la imagen que hemos visto en redes (arriba ilustrada) no corresponde a un emoji real o que exista; sino que es un bug que ocurre con dos emoticones, especialmente en iOS.

The Unicode character ⃠ U+20E0 COMBINING ENCLOSING CIRCLE BACKSLASH is programmed to appear over the top of the previous character (on supported systems). E.g.: 🍫⃠ no chocolate, 👶⃠ no babies, or 👯⃠ no fun https://t.co/BGy54mJJoK pic.twitter.com/KvG6dJQsxO

