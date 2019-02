¿Facebook sexista?: puedes buscar fotografías de amigas, pero no de amigos

Encuentran un bug en el buscador en donde se demuestra que puedes buscar fotos de mujeres. Pero no de hombres.

Facebook no se ha distinguido en los últimos meses por ser una plataforma confiable con respecto a la privacidad de sus usuarios. Pero esto es raro, o tal vez el colmo.

Resulta que el investigador de seguridad en Bélgica, Inti De Ceukelaire, encontró un extraño y al parecer olvidado bug en el buscador de la plataforma. En donde se demuestra que es posible buscar fotografías de amigas en la red social. Pero no de amigos:

Meer zelfs: bij het opvragen van foto's van je mannelijke vrienden, gaat Facebook er van uit dat je foto's van vrouwen wou gaan bekijken. *Facepalm* pic.twitter.com/lIOBtAnvla — Inti De Ceukelaire (@intidc) February 11, 2019

Así de torcido como suena. Basta con entrar a la versión de escritorio de Facebook y escribir en el buscador "photos of my female friends".

Ahí podremos comprobar cómo se ofrece en la lista de resultados una serie de fotografías de los rostros de nuestros contactos de género femenino.

Pero al intentar hacer lo mismo con los hombres; ingresando en el buscador "photos of my male friends", encontramos que no aparece un sólo rostro. Si acaso algunos memes.

Los colegas de The Next Web constataron que este aparente "bug" en el buscador de Facebook es replicable. Y de hecho cualquiera puede comprobarlo desde su propia cuenta.

La herramienta de Búsqueda Gráfica (Graph Search) sería la culpable de todo. Se encuentra activa en la plataforma desde 2013. Pero su acceso no es tan sencillo como antes.

Haría falta introducir algunos términos de búsqueda específicos para hacerla correr en Facebook. Y al parecer la petición para encontrar fotos de mujeres es uno de esos términos.

Hasta el momento la red social no ha manifestado su postura oficial sobre este bug.