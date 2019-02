Facebok suspende páginas de videos virales financiadas por gobierno ruso

La páginas acumulaban millones de reproducciones.

En internet existe una cantidad brutal de contenidos virales e información falsa. Pero al parecer algunas de estas piezas estarían siendo impulsadas por gobiernos con recursos públicos, a favor de sus intereses.

Es es lo que muestra el más reciente reporte difundido originalmente por CNN. Donde revelan que Facebook ha cerrado tres páginas dentro de esta red social.

Cada uno de estos sitios, Waste-Ed, Soapboax y Backthen, estaba especializado en la difusión de videos virales. Acumulando más de 30 millones de reproducciones entre todo lo que publicaron.

El punto delicado aquí es que las tres páginas posaban como sitios impulsados por una compañía privada, llamada Maffick Media, cuando en realidad estarían siendo financiadas por el gobierno ruso.

El mayor accionista de Maffick Media es Ruptly, el conglomerado detrás de Russia Today; el aparato de medios del gobierno de Vladimir Putin.

Así que Facebook, aplicando un movimiento inusual. Decidió bloquear las tres páginas en un sólo movimiento. Para luego contactar a los administradores para que dejen claro al público cuál es su afiliación:

Las personas que se conectan mediante Pages no deben ser engañadas sobre quién está detrás de cada página. Al igual que durante el último año hemos incrementado nuestra regulación contra el "comportamiento inauténtico" y la generación de spam direccionado, continuaremos mejorando otros rubros. Todo para que las personas puedan obtener más información sobre las páginas que siguen.

Es la declaración oficial por parte de Facebook sobre este incidente. Mientras, por su parte miembros de Maffick Media han salido a declarar su versión; afirmando que todo es parte de una estrategia para censurar los discursos críticos contra la política estadounidense.

Anissa Naouai, CEO de Maffick anteriormente era presentadora de In the Now, un programa de Russia Today que también ha sido bloqueada en esta suspensión masiva.

Al parecer este drama apenas va iniciando.