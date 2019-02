Eminem expresa su molestia a Netflix por la cancelación de The Punisher

Marshall Matters considera que "están metiendo la pata" con la decisión.

Hace unos días se dio a conocer que Netflix canceló The Punisher y Jessica Jones para acabar su relación con las series de Marvel, y hoy tenemos que al igual que muchos de nosotros, Eminem no está nada contento con la decisión.

El controvertido rapero compartió a través de su cuenta en Twitter un mensaje que refleja su frustración por no poder seguir disfrutando de la serie protagonizada por Jon Berthal como Frank Castle.

Querido Netflix: Sobre su cancelación de The Punisher, ¡¡Están metiendo la pata!! Sinceramente, Marshall.

DEAR @NETFLIX, REGARDING YOUR CANCELLATION OF THE PUNISHER, YOU ARE BLOWING IT!! SINCERELY,

MARSHALL — Marshall Mathers (@Eminem) February 21, 2019

Eminem y su relación con The Punisher

Marshall Mathers, nombre real de Eminem, tiene una relación especial con el personaje de The Punisher ya que en 2009 apareció en un par de números del cómic.

Este tuit por supuesto ha causado reacciones entre los fans del rapero y del show, ya que hasta el momento cuenta con más de 100 mil retuits y más de 430 mil "Me Gusta", e incluso ha contado con respuestas de miembros del elenco como Ben Barnes (Billy Russo), Amber Rose Revah (Dinah Madani) y Floriana Lima (Krista Dumont). [Actualización] Jon Bernthal también ha comentado al respecto:

Dear Em. Honored you watch brother. 💀. You are the King. https://t.co/vcZcEoUF57 — Jon Bernthal (@jonnybernthal) February 22, 2019

I guess this means @Eminem watches our show. I imagine this is that same feeling as when you have your first child. https://t.co/UNJWbfGzQD — Amber Rose Revah (@AmberRoseRevah) February 21, 2019

Well now…the real Slim Shady JUST stood up my friends 🤯 Thank you @eminem https://t.co/FQHvv7WYKs — Floriana Lima (@florianalima) February 21, 2019

Y bueno, como bien saben la cancelación de The Punisher y Jessica Jones en Netflix se sumó a las de otras series de Marvel como Daredevil, Iron Fist y Luke Cage, aunque aún queda una muy ligera esperanza de que algún día vuelvan por Disney+.