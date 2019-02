Instagram está probando un botón para hacer donativos

Instagram sigue probando los límites de su aplicación; tomando prestadas funciones de otras plataformas que son igual o más populares. En su más reciente ejemplo tenemos la supuesta integración de un botón para donativos.

La investigadora especializada en desarrollo de apps, Jane Manchun Wong fue quien descubrió la nueva función en una beta de Instagram. Y se trata de un simple botón que se une a la amplia galería ya disponible dentro de Instagram Stories:

Instagram is working on "Donation" sticker

It lets users to start fundraisers for their favorite non-profits pic.twitter.com/hrhjkpPNpM

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2019