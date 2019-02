Donald Trump va contra Saturday Night Live por parodiarlo

Donald Trump tal vez no sea el presidente más popular de la historia para los liberales y demócratas de Estados Unidos. Pero sí ha detonado un montón de risas gracias a los sketches de Saturday Night Live (SNL) en donde lo parodian.

Sin embargo, el mandatario no está nada contento con estos segmentos que ya se han convertido en una tradición. De modo que ha hecho un llamado para investigar legalmente a la producción del show. Básicamente por burlarse del Presidente.

Todo se condensa a un tuit publicado por Trump durante la mañana de este 19 de febrero de 2019. En donde arremete contra Saturday Night Live:

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019