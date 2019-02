DJ Marshmello reunió a más de 10 millones de jugadores en concierto virtual de Fortnite

Fortnite ofreció ayer una sorpresa para todos sus jugadores al realizar su primer concierto virtual en colaboración con DJ Marshmello, y tal como era de esperarse el evento resultó ser todo un éxito (vía Forbes).

Y es que además de ser el tema de conversación principal en la comunidad Fortnite, el periodista Geoff Keighley reveló a través de su cuenta en Twitter que el concierto de Marshmello en Fortnite logro reunir a más de 10 millones de personas simultáneas, sin duda una cifra espectacular que deja abierta la puerta para ver más de este tipo de eventos virtuales al convertirse en una verdadera plataforma de exposición para los artistas.

Far From Alone: Sources are telling me there were more than *10 million concurrent players* watching the @marshmellomusic concert in @FortniteGame today – on top of the millions watching online. What a moment for gaming! pic.twitter.com/fkrPNjSC9I

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 3, 2019