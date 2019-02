Director de Thor: Ragnarok se niega a hacer Guardians of the Galaxy Vol. 3

Taika Waititi quiere dirigir más películas para Marvel. Pero no Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 se está convirtiendo en la película con la producción más complicada para Marvel Studios.

Luego del escándalo y las protestas detonadas tras el impulsivo despido del director James Gunn, el estudio no ha dudado en afirmar que la cinta sigue viva. Aunque tienen meses buscando quien se encargue de las cámaras.

En ese mismo lapso muchos fans han sugerido al director de Thor: Ragnarok, Taika Waititi, como el sucesor más natural y adecuado para la cinta.

Pero ahora, el hombre ha hablado, en una entrevista exclusiva con Deadline; revelando que sí quiere hacer más cosas con Marvel; pero definitivamente no Guardians of the Galaxy Vol. 3:

Todavía me estoy reuniendo con esos chicos de Marvel y hablando sobre cosas nuevas. Sí quiero hacer otra película con ellos. [Pero Guardians of the Galaxy] realmente no. Para mí, esas son las películas de James Gunn. Entrar en algo así con su sello, sería como ir a la casa de alguien y decir 'Hola, soy tu nuevo padre, y así es como hacemos sándwiches de mantequilla de maní ahora'. Se sentiría un poco incómodo.

El director tiene un punto válido. Los estilos visuales de ambos cineastas son similares y podrían armonizar. Pero Taika Waititi no desea interrumpir y alterar la obra de James Gunn.

Por desgracias esa postura mantendrá a Guardians of the Galaxy Vol. 3 otro rato más en el limbo. Podría en verdad ser peor.

Al menos no están como los chicos de la producción de Gambit. Por ahora.