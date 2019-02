El soporte para juego cruzado en PS4 sería una mentira, según el CEO de Chucklefish

Después de meses de darle vueltas al asunto, el CEO de Sony Entertainment America, Shawn Layden, confirmó hace unos días que la compañía estaría "abierta" a la posibilidad de tener juego cruzado entre su consola y el resto del mercado.

La experiencia con Fortnite –y ahora con Rocket League– habría confirmado la posibilidad, al menos desde la vereda de Sony.

Sin embargo, parece ser que el cambio todavía está en ciernes: Finn Brice, el CEO de Chucklefish y desarrollador del recientemente lanzado Wargroove, confirmó en los foros de Resetera que, cuando ellos solicitaron el cross-play, les dijeron que no:

En Wargroove el juego cruzado está habilitado en todas las plataformas donde se lanzó el juego -PC, Xbox One y Switch- pero no en PS4, con un robusto multijugador y la opción de compartir contenido creado dentro del juego, campañas y mapas. La versión de la consola de Sony sería la única fuera de dicho contenido, y como se lee, no por falta de voluntad.

Al reclamo de Chucklefish se unió Stew Chisam, el CEO de Hi-Rez Studio, que invitó via Twitter a Sony a "dejar de tener favoritos" y bajar la pared del crossplay para todos.

Hey @Sony @PlayStation. It's time to stop playing favorites and tear down the crossplay/progression wall for everyone. We have @SMITEGame, @PaladinsGame, @RealmRoyale ready to go when you are. https://t.co/KNDetpXPf5

— HiRezStew (@schisam) February 8, 2019