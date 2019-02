5 curiosas compras tecnológicas que puedes hacer si te ganas el premio del Loto de 12.600 millones

Con el juego de azar acumulado, no perdemos nada con soñar.

Soñar no cuesta nada, pero ganarse el Loto puede costar un poquito más. Sin contar las probabilidades que existen para que efectivamente puedes ganar, también se necesita bastante suerte para salir premiado.

En caso que la suerte esté de tu lado, salgas beneficiado con el premio mayor y no sepas en qué gastar tu recién llegado y nuevecito dinero, acá en FayerWayer tenemos un par de ideas que te pueden ayudar.

Olvídate de la publicidad en servicios de streaming… de por vida

¿Cansado de escuchar música con comerciales entre medio? ¿Estás harto de no poder ver tus series cuando quieras? Ahora que eres millonario, ya no te tendrás que preocupar más. De hecho, con tu nuevo saldo en la cuenta bancaria, puedes comprar 198.487 años de Spotify familiar, 169.628 años de Netflix Premium y 308.823 años de YouTube Premium. Tus tatara nietos puedan escuchar ese CD de Metálica que tanto te gusta cuando quieran.

Invierte en acciones de Apple

Ahora que eres millonario, quizás sea bueno empezar una nueva vida de inversionista. ¿Te gustaría codearte con los millonarios tech más acaudalados? ¿Hablarle a Jeff Bezos o a Elon Musk de tú a tú? Quizás no sería malo comprar acciones de Apple. Con la nueva extesión de cupo de tu tarjeta de crédito, puedes costear 111.111 acciones del gigante de la manzanita. Nada mal ser dueño de una porcentaje de la empresa que no para de dar ganancias… aunque solo seas dueño del 0,002%.

Ten un cine IMAX para ti solo

¿Te gusta ir al cine, pero estás cansado de tener que aguantar las conversaciones ajenas, los ruidos del pop corn y las filas para poder entrar? Ahora que eres millonario, no tienes nada de qué preocuparte. Por solo 1 millón de dólares, puedes costear una sala privada de cine IMAX modelo “Platinum”, donde podrás invitar a 39 amigos que te acompañen a ver las películas que tú quieras con la mejor calidad de imagen y sonido disponible en el mercado. Ni siquiera vas a tener que hacerle mantención porque viene con un sistema de calibración automática de imagen diaria, instalación gratis (ofertón), y tres años de garantía. Ah, y no te preocupes si alguien derrama la bebida sobre tus asientos de lujo: te alcanza para comprarte otras 18 salas para ti solito.

Sal de vacaciones, al espacio

Si antes la idea de unas vacaciones para ti significaba quizás ir a mojarte las patitas al mar, ahora que eres millonario, lo más lógico es que empieces a vacacionar como uno. Recorrer el mundo suena lindo, pero ¿para qué conformarse con la Tierra, si puedes ir más allá? Por solo $250.000 dólares puedes ir a dar un paseo al espacio con la empresa Virgin Galactic. De hecho, te alcanza para invitar a 76 amigos, y mientras más gente, más entretenido.

Comprarte un auto eléctrico caro

¿Solías llegar a la fiesta en Uber? Ya no más. Ahora te alcanza para tener tu propio auto y que todos te miren. Si quieres un auto eléctrico, con tu nuevo presupuesto te alcanza para un Rolls Royce Phantom experimental 102EX, el auto eléctrico más caro avaluado en 1.2 millones de dólares (aunque no está en el mercado, pero con tu nuevo status económico quizás podrías negociar una excepción). Si lo tuyo son los Tesla, no hay drama: un Tesla Roadster cuesta solo us$115.000 (unos 9 millones y medio de pesos chilenos aproximadamente). Una ganga, y con chofer.