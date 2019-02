Se filtra un nuevo color para el Samsung Galaxy S10+ además de la capacidad de la batería

Ya queda cada vez menos para que conozcamos todo sobre los nuevos gama alta de Samsung, los Galaxy S10 y S10+, además de un modelo más pequeño y muy misterioso.

Uno de los dolores que tenían algunos usuarios y que la crítica recalcó sobre el S9+ el año pasado era que la batería no era suficiente para un gama alta de esas características, con 3500 mAh.

Ahora, gracias a un filtrador que suele apuntarle a todo lo que respecta sobre la marca coreana, tenemos buenas noticias, porque al fin se pone casi a la par de la línea Note, que fue tan celebrada.

It seems that the Galaxy S10+ is thinner than the S9+, 7.8mm thick and accommodates a larger battery of 4100mAh. For comparison, the S9+ has a thickness of 8.5mm and only has a 3500mAh battery. pic.twitter.com/tkS6z1YUvN

— Ice universe (@UniverseIce) February 3, 2019