La caricatura de Deadpool fue cancelada por culpa de Disney

Esta semana la iniciamos con relativa tranquilidad sobre el destino de Deadpool y otras franquicias violentas de Marvel; tras la fusión entre Fox y Disney. Pero ahora descubrimos que en realidad este personaje sí fue agraviado por el ratón Mickey.

Algunos recordaremos que el año pasado se anunció la producción de una serie animada del mercenario bocazas. La cual iba a ser escrita por Donald Glover (Community) y su hermano Stephen.

Pero luego, de la nada el canal FX, responsable del proyecto y parte de Fox, anunció que cancelaban todo. Así de abrupto.

En su momento se citaron las clásicas "diferencias creativas" como la razón para matar la caricatura de Deadpool. Pero ahora John Landgraf, jefe de FX, revela que en realidad la culpa de todo la tuvo Marvel Entertainment, que forma parte de Disney:

Deadpool no funcionó porque Marvel no quería hacerlo. No encajaba con lo que querían hacer con Deadpool y era su marca, y su decisión.

No querían hacer la animación que escribieron Donald y Stephen Glover. Nosotros habríamos hecho el programa que ellos concibieron, pero no fue nuestra decisión.

Cuando Marvel decidió no hacer este show, nos separamos de todo, al igual que Donald y Stephen.