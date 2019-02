Attack on Titan: Ya puedes ver el nuevo y emocionante tráiler de la segunda parte de la tercera temporada del anime

El trailer de la segunda parte de la tercera temporada de Attack on Titan inicia con el protagonismo del misterioso Titán Bestia.

Este fin de semana hubo una revelación por la que muchos fanáticos del anime estuvieron esperando: el nuevo tráiler de la segunda parte de la tercera temporada de Attack on Titan.

Para el público fue una decepción enterarse que la tercera temporada de Attack on Titan iba a estar dividida en dos partes. Para colmo, la segunda sería publicada un año después, en abril de 2019.

No obstante, parece que la espera va a valer la pena. Nuevamente Attack on Titan da señales de vida y nos presenta un tráiler que nos muestra un pequeño adelanto de lo que está planeando la Legión de Reconocimiento: la recuperación de la muralla María.

Esta es la traducción de lo que dice el tráiler (aunque también puedes verlo subtitulado al inglés aquí):

"Erwin: Finalmente tenemos la batalla por la que estábamos esperando…Vamos a definirlo todo aquí. (…) Armin: Hemos vuelto a casa… (…) Erwin: Cerraremos la puerta interior y la exterior. De esa forma encerraremos a todos los titanes dentro del Distrito de Shiganshina. Si no nos deshacemos de ellos, el enemigo capturará a Eren. (…) Eren: Ellos están cerca… ¡Bertholdt y Reiner…! Puedo hacerlo… no… ¡NOSOTROS podemos hacerlo! (…) Levi: Hasta que matemos a nuestros enemigos, incluidos Bertholdt y Reiner, el plan para recuperar la muralla María no estará terminado. (…) Eren: Desde que nacimos hubo algo especial sobre nosotros…. ¡Somos libres! (…) Erwin: La humanidad o estos malditos titanes… ¡Uno de nosotros sobrevivirá y el otro morirá!"

Encontrando respuestas

Si no has visto todavía la primera parte de la tercera temporada o vas al día con el manga, no deberías leer lo siguiente (Alerta de SPOILER para los primeros):

Después del golpe de estado maquinado por Erwin Smith y la Legión de Reconocimiento, en el que proclamaron a Historia Reiss como reina, todavía queda mucho por hacer. La guerra de la humanidad contra los titanes no está definida, y en la mente de todos está el objetivo de recuperar la muralla María.

Por ello veremos a nuestros héroes salir de la seguridad de la muralla Rose para buscar la victoria. Así, probablemente resolveremos misterios como quién está detrás del Titán Bestia o finalmente qué hay en el sótano de la casa de Eren. Tal vez sabremos los propósitos de Bertholdt y Reiner.

Mucho se puede esperar de esta entrega, pero habrá que esperar al menos hasta abril para confirmar teorías. Eso sí, la gente está comentado que probablemente haya un monumental baño de sangre.