Desmienten que Armie Hammer esté en conversaciones para convertirse en Batman

Hace unas horas el sitio Revenge of the Fans publicó que Armie Hammer se encontraba en conversaciones muy avanzadas para convertirse en el nuevo Batman, y justo cuando comenzaba a fortalecerse la posibilidad aparecieron un par de periodistas para desmentir la información (vía ScreenRant).

Y es que tras confirmarse que Ben Affleck dejaría el papel del caballero de la noche han estado circulando rumores y especulaciones sobre los actores que podrían ser Batman en la película dirigida por Matt Reeves, y Armie Hammer ha sido de los más sonados debido a que hace algunos años fue elegido para el papel en la película de Justice League que iba a ser dirigida por George Miller y que al final fue cancelada.

Pero desafortunadamente para el actor y sus fans, el reportero Umberto Gonzalez de The Wrap se puso en contacto con el estudio y pudo confirmar que es falso que Hammer esté cerca de ser Batman.

Para complementar, Borys Kit del sitio The Hollywood Reporter confirmó que la información no es verdadera y que de hecho está enterado de que no se han realizado reuniones con ningún actor para el papel.

I’m not in the business of debunking bunk but considering everyone got in a tizzy over this…there is no truth to the below. Being told there haven’t even been any actor meetings for THE BATMAN. (But that doesn’t mean Reeves and WB don’t have ideas of who they would like) https://t.co/8CB8aHARID

— Borys Kit (@Borys_Kit) February 19, 2019