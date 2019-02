iPhone y iOS 13: Esto nos podría estar preparando Apple para el 2019

Según fuentes cercanas al tema, Apple estaría preparando el lanzamiento del iPhone de este año con la inclusión de un puerto USB Tipo-C.

En los últimos meses hemos estado adelantando algunos de los posibles proyectos de Apple para este año. Entre ellos, mencionamos un no muy agradable diseño para el nuevo iPhone con sus correspondientes renders. No solo eso, sino que también citamos análisis de expertos que auguraban que la compañía no iba a hacer grandes cambios hasta 2020.

El 2019 probablemente será un duro año para Apple. Sus ventas no han sido la gran cosa, por lo que puede estar cediendo espacio frente a otras marcas que están teniendo un gran crecimiento, como las chinas. Además, los supuestos renders de su próximo iPhone no han terminado de convencer.

Más allá de diseños feos, nueva información que se adelanta a los próximos lanzamientos de la marca ha salido de la mano de Bloomberg. Según el portal, sus escritores han estado consultado con "personas familiares a los planes" de Apple. Así, revelaron algunos datos sobre los productos de este año. Algunos ya se esperaban, pero otros podrían ser interesantes inclusiones al catálogo de la compañía:

Lo que tendría el iPhone

Ya habíamos mencionado previamente que para el 2020 el iPhone podría a empezar a emplear una cámara 3-D mucho más potente (hasta 4,5 metros de rango de lectura). Una mejora perfecta para el uso de la realidad aumentada.

Sin embargo, esta vez tenemos que hablar de lo que podría ser un significativo cambio en el puerto de carga. Como sabemos, los iPhone han estado utilizando puertos y cables 'Lighting' desde 2012. Esto ha impedido que puedan interactuar con otro tipo de cables, como lo hacen la mayoría de smartphones en el mercado.

No obstante, esto podría acabar. Según el reporte, Apple estaría planeando poner en el nuevo iPhone un conector USB Tipo-C. Un buen cambio, teniendo en cuenta que podría interactuar con diferentes cargadores como si de Android se tratara. Aunque conociendo a la marca, puede que dificulte esto de alguna forma.

¿iOS 13 con modo oscuro?

Por otro lado, también hubo una mención para el sistema operativo de Apple, iOS. Al parecer tendríamos un adelanto de lo que podríamos esperar de la versión iOS 13 que normalmente estrena en la segunda mitad del año.

Una opción para activar un Modo Oscuro podría llegar próximamente a iOS 13. Esto podría ayudar a una mejor lectura durante la noche para no forzar tanto la vista, así como ocurrió recientemente con MacOS Mojave. Además, traería mejoras para CarPlay, el software para vehículos de Apple.

También habría actualizaciones específicas para iPad. Por ejemplo, nueva pantalla de inicio o la capacidad de revisar varias versiones de una sola aplicación como si fueran pestañas en un navegador web. La compañía también integrará dos nuevos servicios, incluido uno de suscripción a revistas. El otro podría ser de distribución de contenido audiovisual propio.

¿Qué otras cosas podríamos esperar de Apple para este año?