Apex Legends de Respawn tuvo más de un millón de jugadores en menos de 8 horas

Tal como se esperaba, Electronic Arts y Respawn Entertainment realizaron ayer la presentación oficial de Apex Legends, un nuevo juego del género Battle Royale que sigue el modelo free-to-play que está ambientado en el universo de Titanfall.

Lo interesante es que el título realmente ha llamado la atención de los jugadores, y la prueba es que Vince Zampella reveló que Apex Legends consiguió más de un millón de jugadores en menos de 8 horas.

I’m so overwhelmed right now, @PlayApex broke a million unique players in under 8 hours. ❤️❤️❤️

Thank you so much for showing up and being part of this with @Respawn you are amazing!! pic.twitter.com/lvNgfwwKhl

— Vince Zampella (@VinceZampella) February 5, 2019