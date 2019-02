Los hijos de los antivacunas ya están buscando desesperadamente en internet cómo vacunarse a escondidas

Uno de los temas más polémicos en el campo de la salud ha sido el aumento exponencial de personas pertenecientes al movimiento antivacunas en los últimos años. Muchos gobierno y organizaciones están mirando el tema con una gran preocupación. Tanto así, que la OMS incluyó al movimiento como una amenaza para la salud y en distintas partes del planeta se está considerando la implementación de multas.

Este hecho no sería tan grave si los antivacunas solamente se perjudicaran a sí mismos con sus decisiones. Sin embargo, no es así, pues ponen en peligro al resto de la sociedad. Las principales víctimas son sus propios hijos, pues su terquedad ha impedido que sean vacunados. De hecho, ya muchos de estos niños han crecido y están viendo con preocupación las polémicas decisiones de sus padres.

Por ejemplo, foros como Reddit ya están empezando a ver este fenómeno. Un usuario llamado Danny691261 publicó un tema preguntando cómo podía vacunarse sin el consentimiento de su madre. Tal y como explica, el joven de 15 años ha tratado desde que tenía once de convencerla para dejarle recibir al menos una inyección. Ya que la mujer es una férrea antivacunas, nada ha podido hacer para que cambiara de opinión.

El problema es claro: donde él vive, un menor de edad no se puede vacunar sin el consentimiento de sus padres. Por lo tanto, ha buscando en la ley cómo podría tomar la decisión por sí mismo. Los resultados son tan variados y tan poco claros que se ha visto obligado a preguntar en internet.

Las probabilidades no juegan a favor del adolescente. Ante la pregunta de si podría falsificar la firma de su madre, los usuarios le contestaron que definitivamente era una mala idea porque es un delito que acarrea cárcel.

Por otro lado, se ha dicho que también debería esperar a que tuviera 18 años. Sin embargo, esperar unos cuantos años podría seguirlo exponiendo a los peligros de no estar vacunado.

También se le aconsejó ir a hablar con la enfermera de su escuela. Según un usuario, una persona con esta ocupación es la más adecuada para "combatir" y convencer a padres antivacunas, pues es algo con lo que actualmente tienen que lidiar muy a menudo.

Hay otro agravante en este caso, y es que las leyes de consentimiento varían mucho entre estados y países. A Danny691261 le ayudaron un link que explica las leyes que aplican en cada territorio de los Estados Unidos. Esto podría ayudarle en su tarea por vacunarse, pero esto es solo un caso de tantos.

En este momento muchos adolescentes alrededor del mundo podrían estar viviendo los mismos problemas que "Danny". Así, pueden estar temerosos de la constante negligencia de sus padres antivacunas y buscar a toda costa una forma de estar a salvo.

There are resources on how to get vaccinated without your parents agreeing here: https://t.co/3Q1bITuLMw

Unfortunately the law varies state by state (not to mention country by country) so there’s not One Weird Trick :/

— Andrea Phillips (@andrhia) January 25, 2019