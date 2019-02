Personajes de Anime y Manga que pueden vencer a Goku y Saitama

Goku y Saitama de One Punch Man son considerados dos de los personajes más fuertes en el Anime, aún así hay otros que los pueden vencer sin problemas.

Goku y Saitama son dos de los más fuertes personajes en toda la historia del Anime y Manga, sin embargo no son inmortales por mucho que lo parezca y existen otros seres que podrían vencerlos casi sin esfuerzo. Aquí te presentamos 5 de ellos.

Kira (Death note)

Para empezar por algo casi obvio, Light Yagami es uno de los villanos más inteligentes de todo el Anime, por lo que ganarle a Goku y a Saitama sería juego de niños, ya que ellos se presentan siempre a sí mismos con su nombre completo, y aún así, en el caso de Goku que cuenta con dos nombres, podría pedirle a Misa que le revele su nombre real sin meterse en muchos problemas.

Hacerse pasar por un civil cualquiera es su especialidad y ya que ni Goku ni Saitama son muy inteligentes, sus verdaderas intenciones en caso de acercarse a ellos se mantendrían siempre en secreto.

Thunder McQueen (JoJo’s Bizarre Adventure)

Un villano menor que aparece durante la sexta parte del manga creado por Hirohiko Araki y el cual podría ser la peor amenaza a la que los dos grandes de Japón se podrían enfrentar.

Este tipo con nombre de carro de Pixar cuenta con una habilidad llamada Highway to Hell (Si, como la canción) que simplemente comparte el dolor y el daño que él recibe con su oponente. Él de por si tiene una naturaleza suicida, por lo que su poder se vuelve más efectivo cada que se intenta quitar la vida. Eso quiere decir que si Saitama lo hace explotar de un golpe, el Calvito con Capa explotaría también, si Goku le rompe el cuello de un golpe, el cuello de Goku también terminaría roto. Aunque, básicamente, solamente podría vencer a uno de ellos y no a los dos, a menos que lo revivan con las esferas del dragón.

Kirby (Kirby: Right Back At Ya!)

Si, Kirby cuenta como personaje de Anime ya que su caricatura tuvo origen en Japón. Este pequeñín rosado tiene el poder de consumirlo todo y asimilarlo dentro de su ser, por lo que Kirby podría absorber a cualquiera de estos dos y no solamente hacerlos desaparecer para siempre, sino que se añadiría su poder al suyo y sería básicamente invencible.

Además Kirby ha demostrado en el pasado ser capaz de vencer a dioses espaciales usando el poder las estrellas y al final bailar como si nada hubiera pasado.

Mannish Boy (JoJo’s Bizarre Adventure)

Mannish Boy es un bebé con una gran inteligencia táctica y grandes habilidades de actuación, además de una mente muy retorcida. Su poder se llama Death Thirteen y se activa cuando cualquier ser vivo duerme junto a él. Al momento de que esto ocurre, los lleva a un mundo de sueños en el que él lo controla todo: La realidad, las leyes de la física, la lógica misma y puede hacer y deshacer a sus “invitados” a placer, por lo que ni la fuerza de Saitama ni la de Goku podría hacer nada si él no lo quiere así.

Si por casualidad logras sobrevivir la noche en ese mundo de pesadillas, al despertar olvidas que este bebé intentó asesinarte y Mannish Boy solo necesita esperar a que sus víctimas vuelvan a dormir. Básicamente es Freddy Krueger pero en bebé.

Lordgenome (Gurren Lagann)

Un ser inmenso y omnipotente que es básicamente inmortal y tiene la capacidad de crear y contener energía comparable a la liberada por el Big Bang sin esfuerzo alguno. Goku ha presentado dificultades para vencer a dioses en el pasado, incluso fusionado con Vegeta no logró vencer a Broly. Saitama por su parte parece no poder respirar en el espacio, por lo que en una pelea contra este ser, se quedaría sin oxigeno antes de poder atinarle un golpe.

Este personaje tiene, a parte de todo lo ya mencionado, una capacidad de regeneración tan impresionante que le permite volver en sí a partir de partículas, lo cual le ha permitido sobrevivir a heridas tales que le dejan un hueco enorme en el pecho. Puede controlar la realidad y crear otras copias de sí mismo en caso de que así lo necesite. Si a eso le sumamos que tiene un intelecto nivel genio y una gran habilidad de combate cuerpo a cuerpo, es básicamente imposible deshacerse de él.

Haruhi Suzumiya (The Melancholy of Haruhi Suzumiya)

Esta chica con apariencia sencilla y a la que parece que cualquier persona podría vencer, tiene el poder de alterar la realidad a placer a niveles básicamente divinos. En una ocasión sin querer, logró hacer que la tierra girara al revés y también metió al universo entero en un bucle temporal interminable del que nadie se dio cuenta.

El problema es que ella misma no es consciente de sus poderes, estos se manifiestan con cada deseo y pensamiento que ella tiene. Puede manipular la realidad misma sin que nadie lo note. Los amigos que tiene, los tiene porque así lo deseó, si algo no le parece, ese algo deja de existir simplemente. Si se llegará a enfrentar a Goku o Saitama y al ella no querer salir lastimada, los desaparecería sin siquiera estar consciente de ello y eso, está en otro nivel.

Zeno Sama (Dragon Ball Super)

Para terminar tenemos un ser dentro del mismo universo de Dragon Ball, el creador de todo lo conocido en todos los universos de este Anime y Manga y a quien todos temen gracias a su inmensurable poder. Tiene la capacidad de crear universos y destruirlos sin esforzarse, tanto es así que originalmente existían 18 universos de Dragon Ball, pero en un ataque de ira destruyó 6 de estos universos nada más porque sí.

Además se menciona que el poder de este ser es infinito, por lo que nadie podría siquiera acercarse a tocarlo, y que no importa qué tan fuerte se puede volver alguien, nadie será nunca capaz de siquiera acercarse a la fuerza que tiene Zeno Sama.