Gobierno de AMLO censura cualquier cuestionamiento en redes sociales por medio de bots

Con el nuevo gobierno, llegan nuevas formas de gobernar y por ende, muchas dudas. Pero parece que al gobierno de AMLO no le agradan las preguntas.

Con la nueva administración en el gobierno de México, llegaron también las polémicas y opiniones encontradas. Esto ha llevado al país a vivir su sexenio más dividido en toda la historia, ya que no hay crítica que no obtenga una respuesta. Sin embargo, esto podría llegar a niveles que nunca imaginamos antes.

Según reportes ajenos a mi persona, es decir, me deslindo de esto para que no me acosen. Existe un ejercito de bots en redes sociales que atacan a todo aquel que expresa su inconformidad con el gobierno de AMLO.

Esto lo reporta la organización llamada LoQueSigue, que se encarga de analizar las redes sociales.

“No importa quién sea. Si se atreven a cuestionar a Andrés Manuel López Obrador, como demanda su oficio, les llueven toneladas de insultos. Incluso si la pregunta no es fuerte, cascadas de insultos y amenazas no cesan en las siguientes en contra de esa persona”

Dijo esta organización, quienes detectaron también un incremento en la actividad de estas cuentas durante las conferencias matutinas.

Cómo funcionan

Estos bots e inteligencias artificiales, obtienen todos los datos de quien crítica al gobierno y de inmediato intentan difamarlos. Entre groserías, acusaciones falsas e información modificada, estos bots atacan sin importar quien sea.

Por mi cuenta, intentaré no hacer ningún comentario sobre el benévolo presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos amamos a AMLO y a su glorioso régimen. Con amor, redactor de FayerWayer.

Fuente: LoQueSigue