Hasta la vista: Amazon cancela The Man in the High Castle

No sólo Netflix saca la guillotina en esta temporada.

Cuando Amazon presentó The Man in the High Castle como un producción exclusiva para su plataforma Prime Video la expectativa era muy alta.

Se trataba de una obra cuyo material original era objeto de culto y su adaptación exigía una producción muy cuidadosa. La plataforma estuvo al nivel de la circunstancia y su primera temporada dejó satisfechos a los fans.

Pero su popularidad no explotó a niveles enormes. Por ello al parecer, la plataforma acaba de anunciar la cancelación formal de The Man in the High Castle.

La gente de Variety lanzó en exclusiva la triste noticia, con una declaración oficial de Isa Dick Hackett. Hija del novelista de ciencia ficción Philip K. Dick, cuyo libro sirvió de base para la serie:

Ha sido un gran privilegio trabajar junto a nuestro extraordinario equipo" High Castle ", en colaboración con David Zucker y Scott Free; para dar vida a la novela clásica de mi padre. Especialmente durante este período tumultuoso en nuestro mundo real. Creo que los fanáticos estarán encantados y satisfechos con la conclusión épica que tenemos para ellos .

The Man in the High Castle cuenta actualmente con tres temporadas disponibles en Amazon Prime Video. El equipo de producción ha completado las grabaciones de la cuarta y última temporada próxima a estrenarse.

Según confirman ellos mismos estuvieron al tanto de que sería la final. Así que toda ha sido escrita para plantearle un desenlace digno.