Tabloide amenaza a Jeff Bezos con publicar fotos sexuales si no accede a sus peticiones

National Enquirer, un medio de Estados Unidos, está amenazando al fundador de Amazon, Jeff Bezos, con publicar fotos de él con contenido sexual.

El portal es abiertamente conocido por su carácter sensacionalista y por publicar información de celebridades y la farándula. Esta vez lo hicieron con Bezos, pero de una forma bastante vergonzosa. Sin embargo, no solo es morbo.

El fundador de Amazon ha publicado un post en la plataforma Medium, que detalla lo que una seria extorsión y chantaje por el medio. El post se llama “No, gracias, señor Pecker”, y afirma que está siendo amenazado con la publicación de fotos de desnudos de él y Lauren Sánchez, una periodista con quien Bezos tuvo una “aventura”.

Vamos por parte. Jeff Bezos es dueño del The Washington Post y el medio ha realizado varias investigaciones que no le han agradado al dueño de National Enquirer, David Pecker, quien es íntimo amigo de Trump. Básicamente, han mencionado que NE se mueve por motivos políticos. Esto menciona Bezos:

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 7, 2019