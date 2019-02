Alexandria Ocasio-Cortez se convierte en heroína de cómic

Alexandria Ocasio-Cortez es una congresista estadounidense que ha venido llamando la atención debido a sus ideas políticas y sociales que incluyen apoyo al feminismo, discursos antirracistas y planes contra el cambio climático que en general van en contra del Partido Republicano encabezado por Donald Trump.

Dicho esto tenemos que la joven activista de origen hispano ha sido convertida en una superheroína de cómic que se enfrentará a las fuerzas republicanas (vía TheGuardian).

La editorial Devil's Due lanzará el cómic de sátira política llamado "Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force: New Party, Who Dis?" que contará historias de antologías en cuentos cortos donde la parlamentaria del Partido Demócrata defenderá sus ideas.

Como pueden ver, se han mostrado un par de portadas que muestran a Alexandria Ocasio-Cortez con dos estilos diferentes.

En una aparece con un atuendo similar al de Wonder Woman y en otra luce uno de los trajes que acostumbra utilizar sosteniendo un smartphone desde donde se mantiene en contacto con sus seguidores en Twitter que suman más de 3 millones.

En ambas destaca que venció al elefante rojo, que es el símbolo del Partido Republicano.

El cómic de 44 páginas se lanzará al mercado el 15 de mayo y reunirá trabajos de diversos artistas y escritores, incluyendo algunos reconocidos como Jill Thompson, Robert Sikoryak y Tim Seeley.

Dicho esto, en el pasado Ocasio-Cortez ha declarado ser fan de los cómics, incluso en alguna ocasión citó a Alan Moore para responderle a sus detractores.

To quote Alan Moore: “None of you understand. I'm not locked up in here with YOU. You're locked up in here with ME.” 🤣 https://t.co/8TCmKNJlkD

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 11, 2019