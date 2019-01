Zelda II está entre los juegos clásicos de NES que llegarán este mes a Switch

Nintendo ha dado a conocer que Zelda II: The Adventure of Link y Blaster Master son los juegos clásicos de NES que este mes se agregarán al catálogo del servicio Nintendo Switch Online.

A continuación tienen la descripción de estos clásicos que estarán disponibles a partir del próximo 16 de enero:

Blaster Master: Blaster Master cuenta la historia de Jason, un chico normal y corriente que se transforma en un extraordinario guerrero para salvar la Tierra. Blaster Master es uno de los juegos más innovadores de la era NES, ya que combina el desplazamiento lateral con secciones de vista cenital mientras Jason lucha contra monstruos radiactivos a pie o al volante de Sophia III, un vehículo acorazado con múltiples funciones. Atraviesa ocho enormes áreas, mejora el arsenal de Sophia para volar o escalar paredes, ¡y libra al planeta de la amenaza mutante!

Zelda II: The Adventure of Link: La segunda parte de The Legend of Zelda es conocida por dirigir el argumento de la serie hacia un nuevo rumbo e introducir los elementos tan característicos de los posteriores juegos de Zelda. En Zelda II: The Adventure of Link, Link debe buscar la Trifuerza del Valor y despertar a la princesa Zelda, quien yace dormida víctima de un hechizo. Mientras tanto, los esbirros de Ganon intentan resucitar a su líder. Zelda II usa el desplazamiento lateral y el mapa del mundo exterior, además de ofrecer opciones de juego de rol únicas en toda la serie.