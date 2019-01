Youtuber quiso hacer una broma y terminó siendo asesinado a balazos

Un joven youtuber pakistaní murió trágicamente luego de recibir un balazo en medio de una grabación para su canal.

Rana Zuhair era un youtuber pakistaní que subía videos de distinta índole a su canal; algunos, consistían en bromas que realizaba en la vía pública. No obstante, una de estas se salió de control, encontrando las peores consecuencias.

Según relató el portal local Daily Pakistan, el joven, junto a dos amigos, se dirigió hacia un parque de Lahore, Pakistán, con la intención de hacer una broma al estilo halloween: se disfrazarían de un fantasma con una sábana y asustarían a la gente.

Desafortunadamente, luego de abordar a una familia con la broma, uno de los miembros se la tomó bastante mal y se involucró en una discusión con el grupo. El intercambio de palabras se salió de control, ante lo cual disparó contra Rana, provocando su muerte.

El youtuber se encontraba al lado de sus amigos Hasnat Ali y Abdul Saboor, quienes fueron arrestados por la policía bajo la sospecha de haber incentivado el asesinato.

Luego de la muerte de Rana Zuhair, varias personalidades han salido a dar sus condolencias y a recordar que siempre es bueno hacer videos con responsabilidad y tomando resguardos.

Young YouTubers/Content Creators , please be careful and do not attempt pranks in random areas and people. Pranks are only fun and safe when you do it with people you know. All those videos look easy because many people work behind the camera for them #BeSafe God bless this kid https://t.co/8gF1f8JxAd

— Ali Gul Pir (@Aligulpir) December 26, 2018