Xbox One: Pueden jugar en línea gratis durante este fin de semana

Se trata de la promoción "Free Play Days For All" que ya está disponible.

Buenas noticias para los que desean jugar en línea en su Xbox One pero no cuentan con membresía Gold de Xbox Live, y es que Microsoft ha anunciado la promoción "Free Play Days For All" que ofrece juego en línea gratis durante este fin de semana.

De esta manera, desde hoy 31 de enero y hasta el próximo domingo 3 de febrero podrán jugar en línea con sus amigos sin necesidad de suscripción Gold, aunque deben tener en cuenta que la promoción es exclusiva para Xbox One.

Enfréntate a tus amigos o forma equipo con ellos en emocionantes juegos como Fortnite. Diviértete en el modo multijugador que estará disponible este fin de semana para cualquiera de tus juegos. Esta es una excelente oportunidad para que experimentes el beneficio más popular de una membresía Gold, como jugar con tus amigos o hacer nuevos contactos en la red multijugador más segura y avanzada.

Gears of War 4

Por cierto, en otra promoción que coincide con la de Xbox Live, también se anunció que Gears of War 4 se puede jugar gratis durante el fin de semana.

Lo interesante es que no solo es un demo, sino que es acceso al juego completo incluyendo la campaña individual y el componente multijugador que tiene los modos Versus, Horda y Escalada.