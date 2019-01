¿Quienes son los hackers que amenazan con filtrar documentos sobre el atentado al WTC?

Ya han amenazado anteriormente, y han cumplido...

El ataque a las torres gemelas del World Trade Center(WTC) fue un hecho que marcó la historia de Estados Unidos. El acontecimiento, que tuvo tribuna mediática global, ha estado rodeado supuestos y ahora un grupo de hackers vuelve a poner el tema en la palestra.

El suceso ha estado marcado por muchas hipótesis. Algunos acusan vínculos de Al Qaeda con la CIA, y se ha hablado de intenciones perversas del mismo gobierno de Estados Unidos. En este marco, el grupo The Dark Overlord, asegura que filtrará miles de documentos robados originalmente a las aseguradoras y agencias gubernamentales, involucradas en los hechos del WTC, si no les pagan varios bitcoins.

¿Quienes son realmente The Dark Overlord? Tal como se los comentábamos ayer, se trata de un grupo de hackers que se ha adjudicado varios ataques en el último tiempo.

The Dark Overlord apareció por primera vez en el verano de 2016, cuando logró acceder a bases de datos de centros médicos en los EE. UU. El modus operandi del grupo era anunciar datos en la dark web, no para venderlos, sino para presionar a las víctimas para que pagaran "un rescate". Lo mismo se replicó en Reino Unido, cuando robaron datos de la London Bridge Plastic Surgery, una de las más prestigiosas clínicas de cirugía plástica de Inglaterra.

Otro conocido hackeo, amenaza y posterior publicación, se originó cuando el grupo dio a conocer episodios de Orange Is the New Black como parte de una campaña de extorsión contra Netflix. La víctima fue un estudio de producción llamado Larson Studios.

Ahora, subieron un supuesto archivo cifrado de 10GB mencionando que tiene grandes secretos sobre el atentado del 11 de septiembre. Los principalmente expuestos serían las firmas de abogados y las aseguradoras. ¿Irán a cumplir si no les pagan los bitcoins que están pidiendo? ¿Será relevante esa información? ¿Habrá funcionado? Todo está por verse.