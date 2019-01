Una guerra virtual desatada en Wikipedia terminó con el bloqueo de la página en Venezuela

El pasado 10 de enero ocurrió un hecho que tuvo mucho rechazo por la opinión pública en Latinoamérica: la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el periodo de 2019-2025. En un momento en el que el país pasa por su mayor crisis económica de la historia, se vivieron momentos de tensión. Discusiones políticas se dieron principalmente en internet, generando un conflicto que terminó afectando directamente a Wikipedia.

Pocos días antes, un político llamado Juan Guaidó asumió su cargo como presidente de la Asamblea Nacional. Este organismo ejerce el poder legislativo en Venezuela y es de mayoría opositora, por lo que se ha dicho que la labor de Guaidó será fundamental para hacerle frente al gobierno de Maduro.

De hecho, poco tiempo pasó antes de que Guaidó se hiciera noticia. El día de la posesión de Maduro, la Organización de Estados Americanos (OEA) lo declaró como presidente ilegítimo de Venezuela. No solo eso, sino que promovió que nuevas elecciones fueran convocadas. Aprovechando esto, un día después Guaidó anunció que "asumiría su responsabilidad para convocar las nuevas elecciones". Desde entonces existe la duda de si el opositor estaría empezando a ejercer como presidente interino.

La gente ha discutido sobre quién es el verdadero presidente de Venezuela. En internet el tema ha sido tendencia, pero lo que llamó la atención fue el episodio ocurrido en Wikipedia.

Tanto simpatizantes del gobierno como opositores han tenido bastante actividad estos días en la plataforma. Los artículos dedicados a Nicolás Maduro y Juan Guaidó han estado sufriendo de continuas ediciones de sus usuarios. Mientras unos declaraban a determinada persona como presidente, los otros lo "desmentían". En unas cuantas horas los artículos alcanzaron más de 37 ediciones.

Algunos describieron el hecho como una "auténtica guerra de ediciones". El tema trascendió tanto, que figuras de autoridad de Wikipedia, e inclusive el propio gobierno, tuvieron que actuar al respecto.

Poco tiempo pasó para que los 'bibliotecarios' de Wikipedia se vieran obligados a intervenir. Los bibliotecarios son las personas con mayores permisos de la plataforma, y solo existen unos 74 en el mundo. Cuando llegaron, tuvieron que restringir los artículos a solo personas que ya hayan hecho al menos 50 ediciones previamente.

Así, se dedicaron a poner orden en la sección de discusión de los artículos para que todos llegaran a un consenso. A pesar de ello, los seguidores del gobierno no quedaron muy contentos, alegando que Wikipedia estaba participando en una "campaña de desprestigio".

Finalmente los venezolanos reportaron que la página había sido bloqueada en Venezuela. Se cree que fue el gobierno había tomado la decisión después de darse cuenta de lo ocurrido. Esto no sería la primera vez que sucede, debido a la costumbre de las autoridades de realizar bloqueos en internet.

Por ahora Wikimedia declaró que iba a investigar qué había ocurrido exactamente, pero que todavía recibía tráfico desde Venezuela. Sin embargo, en estos momentos todavía no ha publicado una respuesta. ¿Será otro episodio más de censura hecha por el gobierno?

We have seen the reports about Wikipedia being blocked in Venezuela. According to our traffic data, Wikipedia is still available to many users in Venezuela at this time. We are investigating these reports and will update once we have more clarity of the situation.

— Wikimedia (@Wikimedia) January 14, 2019