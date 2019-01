Cinco trucos curiosos de Whatsapp Web que tal vez no conocías

Si eres de los que usan Whatsapp Web a menudo, saber estos trucos te podrá facilitar la vida a la hora de usar esta aplicación.

¿Usas a menudo Whatsapp Web? Sin duda es una manera útil para mantenerte comunicado desde tu computador sin tener que distraerte por las redes sociales que tienes en tu celular. Sin embargo, ¿sueles sacarle todo el provecho?

La versión de escritorio de la famosa aplicación de mensajería puede tener mayores capacidades que solo enviar mensajes escritos. Siendo así, preparamos unos cinco trucos útiles que puedes realizar en cualquier momento con Whatsapp Web:

Tener dos cuentas activas en el mismo PC

Si eres de las personas que cuenta con dos números de celular (uno personal y otro del trabajo), te podría interesar saber cómo usar dos Whatsapp Web en el mismo computador. Naturalmente esto no se puede hacer en un mismo navegador, pero eso no quiere decir que no hayan formas para arreglárselas.

La primera solución frente a eso es probar con dos navegadores distintos. Por ejemplo, abrir una cuenta en Chrome y otra en Firefox. La otra opción que tienes es activar el modo incógnito de Chrome (Ctrl+Shift+N) y abrir Whatsapp Web allí. Eso sí, no esperes que después guarde tu número para poder conectarte rápidamente.

No dejes en visto a nadie

En una época en la que puedes ofender terriblemente a alguien solo por dejarle en visto, más vale tener precauciones. Si eres de los que suele ignorar a los demás, sabrás perfectamente esto.

Afortunadamente Whatsapp Web te permite leer los mensajes sin que aparezca el "doble check" azul. Además, sin necesidad de desactivarlo completamente (para que sigas viendo cuándo hacen esto contigo).

Solo tienes que ver la pestaña donde está abierto Whatsapp. Como bien sabrás, a la izquierda se encuentran todos los chats con las respectivas horas a las que llegaron los mensajes. Adicionalmente aparece parte del último mensaje que recibiste. Para verlo completo solo necesitarás dejar encima el cursor para que te salga una burbuja con el mensaje completo. Es muy útil cuando la persona escribe grandes párrafos en un solo mensaje, pero no tanto cuando divide la información en varios mensajes.

"¡Habla rápido!"

Imagina que recibes una nota de voz de cinco minutos que en teoría es importante. Al ver la duración te da física flojera pero ya es inevitable tener que escucharlo. No solo eso: la molestia se convierte en una pesadilla si la persona que envió el audio habla de manera demasiado lenta y pausada.

Evita desesperarte aplicando la siguiente solución: descargar la extensión de Chrome llamada Zapp. Esta permite modificar la velocidad de las notas de voz a tu gusto. De esta forma podrás duplicar la velocidad de los audios para que puedas ahorrar el mayor tiempo posible. Además, si casi no escuchas la voz de alguien, podrás también aumentarle el volumen.

Atajos del teclado

Siempre que quieras tener dominio de tus actividades y realizarlas más rápido al usar un computador, lo ideal es que utilices atajos de teclado. Estas son combinaciones de teclas que ahorrarán unos cuantos clics innecesarios con el ratón. Estos son algunos:

Nuevo chat: Ctrl + N .

. Siguiente chat: Ctrl + Shift + ] .

. Chat siguiente: Ctrl + Shift + [ .

. Archivar la conversación: Ctrl + E .

. Silenciar la conversación: Ctrl + Shift + M .

. Borrar la conversación: Ctrl + Backspace .

. Marcar como no leído: Ctrl + Shift + U .

. Crear un nuevo grupo: Ctrl + Shift + N .

. Abrir el perfil: Ctrl + P .

. Cerrar la ventana del chat: Alt + F4.

Enviar archivos

Usualmente si tienes archivos que quieres enviar de tu PC a tu celular o viceversa, te ves obligado a usar un cable de datos. También puedes enviarlos por correo o por Drive, pero el proceso no es tan rápido.

Si buscas una manera inmediata y sencilla de enviarte datos entre dispositivos, puedes hacerlo a través de Whatsapp Web. Solamente tienes que crear un grupo con un amigo (no hace falta ni que le avises) y acto seguido expulsarlo del chat. En ese momento estarás solo y podrás dejar los archivos que quieras, los cuales serán visibles tanto en tu teléfono móvil como en tu computador.