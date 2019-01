WhatsApp estrenará funciones que todo el mundo está esperando

WhatsApp tiene un gran año planeado, y seguramente te sorprenderá de buena y mala manera con lo que está por llegar en los próximos meses.

¡El 2019 ya está aquí! Y obviamente, va a traer novedades en todos los frentes (buenas, malas). Y sí, WhatsApp no podría ser la excepción. Hay algunas nuevas funciones que se espera lleguen para el año en curso y suenan bastante interesantes… aunque no todas son precisamente buenas.

Las novedades de WhatsApp para el 2019

Nuevo año, nuevas funciones en el mensajero más usado de todo el mundo. ¿Qué es lo nuevo que veremos? Esta es la lista de lo que se espera (aunque la app no lo ha confirmado, como es su costumbre).

Videos en push: hablamos de una vista previa que podría ofrecer la app cuando te mandan en video. En teoría, serías capaz de reproducirla desde las notificaciones, sin tener que abrir la conversación.

Modo oscuro: este modo ya está presente en muchas apps, como es el caso de Twitter, Telegram e incluso YouTube. La función te permitiría oscurecer los colores de la aplicación para que tus ojos descansen de la luz.

Mensajes de voz uno tras otro: bastante útil, esta función te dejaría reproducir los mensajes de voz que te mandan uno tras otro, sin tener que oprimir play entre el primero y el segundo.

Los contactos favoritos: la app tendrá una nueva función para clasificar tus contactos, mostrándote así quiénes son con los que más hablas.

Pero no todo podía ser felicidad…

El mensajero verde es una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo, pero contradictoriamente, no hace dinero. Esto gracias a que es gratuito y no tiene publicidad: no es rentable.

La idea es que WhatsApp ahora tendrá publicidad dentro de la aplicación. Ya se sabía, los rumores al respecto no se habían detenido. Y es que claro, nada es gratis en la vida, especialmente no en Internet. Quizá no pagues con dinero, pero pagarás viendo anuncios, eso es ley.

Aún no tenemos una fecha exacta para esta implementación, pero se sabe que será el próximo año, quizá en el primer trimestre de este. Aunque no hablamos de publicidad extremadamente invasiva y eso es un alivio. Los anuncios se verán entre los Estados; algo así como lo que ya sucede ahora mismo en las Historias de Instagram. Por ahora, esos son los únicos de los que se tienen conocimiento y esperemos que todo quede así. Por el momento, puedes seguir disfrutando tu app sin rastro de publicidad.