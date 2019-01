Cinco aplicaciones con las que podrías reemplazar a Whatsapp

La siguiente selección incluye a varias aplicaciones, que al igual que Whatsapp, sirven para enviar mensajes junto a otros elementos como fotos o stickers.

¿Estás cansado de lo poco que ofrece Whatsapp o simplemente utilizar la misma aplicación todos los días se te ha hecho monótono? Tal vez sea hora de que busques una alternativa que te llame la atención y quieras usarla para enviar tus mensajes.

Sí, puede que Whatsapp sea la aplicación más usada y eso te obligue a tenerla instalada, pero eso no quiere decir que no puedas probar otras opciones con un grupo de amigos. Quién sabe, a lo mejor una caída del servicio nos podría dejar incomunicados. Dicho esto, estamos hablando de aplicaciones aparte y no de clones ilegales.

Por eso preparamos una lista de cinco aplicaciones que podrías usar en vez de Whatsapp:

Viber

Naturalmente Viber permite enviar archivos de fotos y video, pero también deja instalar extensiones para poder compartir GIFs, videos de Youtube e inclusive canciones de Spotify. Además, cuenta con soporte para llamadas tanto de solo audio como de video. Si tienes amigos en otros países, podrías usar Viber Out para llamarlos.

Algo interesante es su apuesta por la seguridad. La aplicación tiene una opción llamada 'Contactos de Confianza' en la que se puede intercambiar claves secretas con otro usuario. Así, se puede verificar la identidad de la persona con la que se habla. Por último, se pueden programar mensajes para que sean borrados posteriormente.

Telegram

Al igual que el anterior, tiene cifrado de extremo a extremo y permite borrar mensajes con la oportunidad de poder arrepentirse en los próximos cinco segundos. También ofrece divertidos y realmente interesantes stickers para todos los gustos. ¿Quieres decir algo con un personaje de Star Wars o Harry Potter? Solo tienes que descargar el paquete.

Probablemente no lo uses, pero Telegram deja hacer grupos de hasta 200.000 personas y se puede hacer encuestas dentro de ellos. Por supuesto, también tiene versión de escritorio.

Se sabe que su consumo de datos es ligeramente menor a otras aplicaciones y que deja enviar videos cortos como si fueran notas de voz.

Line

Line domina irremediablemente en países como Japón. La razón es probablemente el hecho de que sea un híbrido con red social que permite hacer más cosas además de enviar mensajes a otras personas.

Por ejemplo, cada usuario tiene un perfil que puede actualizar con estados como si de Facebook se tratase. Así, puedes divulgar a la gente que te sigue los lugares en los que has estado y tus actividades. Esto es particularmente útil cuando lo quieres usar de forma empresarial. Por ejemplo, si tienes un restaurante puedes subir fotos de tus platos y enviarles notificaciones a tus seguidores. Si no estuvieron conectados en ese momento, pueden verlo después en su propio Inicio.

También han sido llamativos los stickers que ofrece la plataforma. Son en realidad muy llamativos y los paquetes son casi que ilimitados. ¿Lo malo? Para adquirir los mejores se debe gastar un poco más de dinero.

Signal

Esta aplicación es tan segura que hasta el mismísimo Edward Snowden recomendó su uso. Sus chats están cifrados de extremo a extremo y permite borrar mensajes de forma automática. Además, se hacen esfuerzos por exigir la menor cantidad posible de información a los usuarios. Para su equipo de desarrollo es tan fundamental este tema que muestra en su web un listado de sus protocolos de seguridad.

Entre otras cosas también sirve como aplicación de SMS y permite las funciones típicas de enviar fotos, videos y realizar llamadas.

GroupMe

GroupMe es una aplicación perteneciente a Skype que se centra en la interacción en grupos de personas que ya se tienen en contactos. Se pueden crear los grupos que se desee y funciona en Android, iOS y Windows Phone.

Esta es una opción un poco más sencilla que también funciona para enviar SMS. No ofrece tantos protocolos de seguridad, por lo que si vas a usarla probablemente será por armar grupos de conversación con tus amigos.