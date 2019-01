Todos los videos de Machinima fueron eliminados sin previo aviso

De acuerdo a Otter Media, los videos se distribuirán a través de otros canales.

En una noticia que ha sorprendido a la comunidad gamer, los videos del legendario canal de YouTube Machinima fueron retirados sin ningún tipo de anuncio o advertencia previa a los creadores de contenido (vía Kotaku).

Prácticamente todos los videos del popular canal fueron puestos en privado por lo que no están disponibles, lo que ha causado reacciones en redes sociales por parte de fans y los mismos creadores que están compartiendo sus mensajes usando el hashtag #RIPMachinima.

Machinima es una plataforma de entretenimiento que fue fundada en el 2000 y que con el paso de los años fue ganando gran popularidad debido a su original contenido de videojuegos y tecnología, donde docenas de creadores realizaban videos que eran difundidos por el canal.

Sin embargo en años recientes tuvo una serie de cambios administrativos ya que en 2016 fue adquirida por Warner Bros. Digital Networks, una empresa que un par de años después fue adquirida por AT&T como subsidiaria de Time Warner.

Debido a esta situación ahora se está realizando una reestructuración que ha afectado no solo al canal principal sino a otros sitios de la cadena como Happy Hour, Respawn, Realm, Prime e Inside Gaming.

Sobre los cambios, Otter Media (que es una división de AT&T y Warner Media) emitió un comunicado donde mencionan lo siguiente:

Estamos enfocados en crear nuevo contenido con el equipo de Machinima, que será distribuido por nuevos canales que se anunciarán en los próximos meses.

Wow… they finally went ahead and deleted everything we'd ever done.

7+ Years of work… lost to the sands of time. #RIPMachinima Make sure you're subbed to our new channel that we started after leaving Machinima last june – https://t.co/CdswejOfLJ – thanks pic.twitter.com/H8MEVGHaCq — RickyFTW (@rickyftw) January 19, 2019

Oh. Oh dear. I wonder how long my Machinima contract has left before it runs out?#MachinimeBecomesFullScreen pic.twitter.com/bfUFojTiCg — Nerly Senor Citzen (@william_roeben) January 16, 2019

Long time Youtube Staple, Machinima, is dead. Otter Media took over the channel from Warner, and has since deleted all videos off the main channel, which is over a decade of videos perhaps lost forever. A huge inspiration of fledgling Youtube, gone, just like that. #RIPMachinima pic.twitter.com/nSH9s2uECI — TRAFON (@RiseFallNick) January 19, 2019

#RipMachinima I found gaming on @Youtube through Machinima.. They pioneered everything you see today when it comes to gaming.. I remember dying to be partnered w/ them and looking up to everyone that was 😢 the sad music makes it even sadder… 😭 pic.twitter.com/3ZGRVL3VY4 — Chaos (@Chaosxsilencer) January 19, 2019

Por lo pronto es una noticia que ha impactado a la comunidad ya que se ha eliminado el contenido del canal que contaba con más de una década de historia, y aunque algunos de sus creadores pasarán a otros canales se dice que muchos otros serán simplemente despedidos.