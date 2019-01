Usuario publica foto del amanecer y se cuela el mega cohete de SpaceX

Parece que a SpaceX no le sobrarán las historias curiosas y divertidas este 2019. Acaban de iniciar el año con una casualidad anecdótica bastante graciosa.

Resulta que el usuario de Twitter @CowboyDanPaasch, inició su mañana del cinco de enero con una fotografía del inicio del día:

Como podemos observar, la imagen es inspiradora; pero tiene un elemento que destaca a sobremanera: lo que parece ser la punta de un cohete.

El propio hashtag de #BFSBuild detonó las sospechas que se trataba del Big Falcon Rocket (BFR) de SpaceX; el enorme cohete para viajar a Marte que recientemente ha sido rebautizado como Starship.

Pues fue sólo cuestión de tiempo para que todo se aclarase y la propia compañía saliera a confirmar que en efecto se trataba de la gran nave que están construyendo para ir al planeta rojo:

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR

— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2019