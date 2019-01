Under Armour diseñará los trajes espaciales de Virgin Galactic

A pesar de los múltiples señalamientos cuestionando lo factible de lo que supuestamente venden; Virgin Galactic sigue determinada a montar su aerolínea de viajes espaciales. Y acaban de fichar a Under Armour para que les haga la ropa.

La empresa de Richard Branson a través de su página web oficial y su canal de YouTube han revelado la alianza con la popular marca de ropa deportiva. En palabras del propio Branson esta unión es un elemento clave de su proyecto:

Siempre he amado la determinación de Under Armour de ampliar los límites técnicos para mejorar el rendimiento. Por lo que no podría haber estado más satisfecho cuando su CEO Kevin Plank, y su talentoso equipo se unieron. Todos a la considerable tarea de crear un Gama de ropa espacial y programas para Virgin Galactic.

Nuestra asociación se basa en los cimientos firmes de los valores compartidos y será un privilegio absoluto llevar un traje espacial de astronauta Under Armour en el vuelo espacial comercial inaugural de Virgin Galactic.