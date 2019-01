[Video] Taxistas funan a ministra chilena acusándola de estar a favor de Uber

Este sábado por la mañana, a eso de las 11 horas, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, se disponía a hablar en una actividad en la comuna de Renca, Santiago. No obstante, un grupo de manifestantes irrumpió con consignas y pancartas en contra de Uber y otras aplicaciones de movilidad.

Según rescató Radio Bío-Bío, la ministra fue objeto de una “funa” por cerca de 20 personas que dijeron ser taxistas. Los mismos, acusaron a la ministra de estar a favor de Uber en desmedro de su gremio.

Particularmente, la postura es en contra de la Ley que regulará las aplicaciones de transporte en Chile. “Aquí todo el negocio se lo están llevando las empresas extranjeras”, dijo uno de los manifestantes. Incluso en una de las pancartas se leyó “Vende patria”.

El descontento proviene luego de que la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados aprobara y despachara el proyecto de ley que regula los servicios digitales, presentado en julio. En el documento hubo modificaciones, como fijar un plazo de tres meses para la inscripción de los sociosconductores y que las personas sólo podrán registrar como máximo dos vehículos.

El presidente de Confenatach, Luis Reyes, explicó: “Tenemos confianza en que esto lo vamos a revertir y que la gente ya está recuperando la confianza en nosotros”. Por su parte, la ministra dijo lo siguiente:

“Todo es un ataque personal contra mí. No hay ningún argumento que permita sostener alguna postura, entonces a mí me cuesta entender. A mí me han tratado de corrupta, de vendida, pero francamente yo esperaría en una discusión seria que se pongan argumentos y no ataques personales”.