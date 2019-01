Uber ahora quiere scooters y bicicletas que se conduzcan solas

Uber ha tenido un complicado y fatal historial en su intento por conseguir un vehículo autónomo que se conduzca sin contratiempos. Pero su ambición parece que va mucho más lejos; y la compañía ve un futuro donde hasta sus bicicletas y scooters se conduzcan por sí solos.

Hace casi un año Uber se robó algunos titulares al revelarse la adquisición de Jump. Una plataforma enfocada a la renta de bicicletas y scooters para desplazarse dentro de ciudades.

Desde entonces la compañía no había presentado grandes novedades en torno a esta compañía. Hasta ahora, donde, según reporta el Telegraph; han comenzado a contratar especialista para lograr una meta: bicicletas y scooters de conducción autónoma:

Exciting announcement from @UberATG at today's @DIYRobocars event. "Micromobility" = autononomous scooters & bikes that can drive themselves to charging or better locations. Hiring now pic.twitter.com/sOjroo8XZI

— Chris Anderson (@chr1sa) January 20, 2019