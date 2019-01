Qué es Uber Rewards y por qué debería preocuparte

Uber Rewards es el nuevo programa de lealtad para usuarios rudos de Uber. Pero los clientes comunes no tendrían tantos beneficios.

En noviembre de 2018 recibimos la noticia de la creación de Uber Rewards. Un programa de lealtad y recompensas diseñado para estimular el uso de esta plataforma de transporte.

Ahora la fase de pruebas ha concluido. Y llega el momento de que comience con su proceso gradual de liberación formal en Estados Unidos.

Un total de 25 ciudades serán las primeras que podrán probar los beneficios de Uber Rewards. Sin embargo lo más probable es que el algún punto se expanda a otros países.

Así que aquí te explicamos las generalidades de ese programa. Además de sus reglas generales y los cambios que podría implicar para los usuarios actuales.

Azul, oro, platino, diamante: los nuevos niveles de Uber Rewards

Igual que con muchas tarjetas de crédito. Este programa de beneficios se basa en la acumulación de punto. Los usuarios ganarán un punto por cada dólar gastado en Uber Pool y Uber Eats. Pero si usan servicios más costosos, como Uber X o Premium, pueden ganar más puntos por cada dólar.

Dichos puntos se contabilizan sobre periodos semestrales. El nivel de partida es el azul, no obstante es meramente de adorno en la tabla.

Ya que los beneficios empiezan a habilitarse hasta reunir 500 puntos, para pasar al nivel Oro. En donde podrá obtener un bono de USD $5 en Uber Cash; para gastar dentro de la plataforma.

Así como cancelar viajes sin el cobro de la sanción y tener derecho a "soporte prioritario", en caso de necesitar asistencia técnica.

En realidad lo realmente bueno sucede al llegar al nivel Diamante en Uber Rewards. Donde el usuario sí tendrá derecho a que le asignen los conductores mejor calificados.

Además de servicio prioritario al solicitar un viaje desde un aeropuerto. Servicios de entrega gratuita en Uber Eats y asistencia exclusiva. Entre muchas otras cosas.

Lo delicado

El punto de incertidumbre es qué sucederá con todos los demás clientes. Por ejemplo aquellos que usan Uber sólo para salir de aeropuertos. O que sólo utilizan Uber Eats, pero nada más.

Por el rango de puntos entre cada nivel, el programa de Uber Rewards exige que los usuarios gasten entre USD $500 y USD $7.500 por semestre (o USD $2.500 si sólo se usa Premium).

Quienes no realicen ese grado de inversión están destinados a pagar la tarifa de cancelación, aunque los propios chóferes la puedan provocar. A conductores que no son de los mejores calificados; a no tener asistencia técnica de máximo nivel y a hacer otra fila menos prioritaria para ser recogidos en el aeropuerto.

El programa sigue haciendo sus ajustes. Así que es posible que haya mejoras. Aunque es probables que más de alguno lo tomará como una invitación a usar otra plataforma.