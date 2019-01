Tensión tras nueva ley: Uber y Cabify se van de Barcelona en medio de polémica

Este jueves entró en vigencia una regulación en Cataluña. Se trata de una ley que establece que los “vehículos de alquiler con conductor (VTC)” deberán fijar un periodo de precontratación de al menos 15 minutos. Esto no se lo tomó bien ni Uber y Cabify.

El medio local Xataka rescató los tres aspectos principales de la ley, citando precisamente lo que postula el documento:

“1.- Establecer un periodo de precontratación para garantizar el control de prestaciones del servicio. Para hacerlo efectivo se considera un mínima de 15 minutos entre la contratación y la prestación efectiva. Un tiempo que se considera razonable, proporcional, no altera la competencia y no provoca efectos disruptivos en las VTC.

2.- Las VTC no podrán estar circulando vacías, deberán estar o bien paradas o en un garaje.

3.- La geolocalización con carácter previo no se podrá activar y solo estará una vez el usuario haya contratado el servicio.”