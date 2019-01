Twitter cambia su interfaz e integra un botón para emojis

Twitter sigue con su racha de cambios y mejoras para atraer a mas usuarios y mantener cómodos a los ya habituales. Hace poco vimos que regresaron el feed cronológico al timeline y ahora cambian su interfaz para darle más peso a los emojis.

Ahora, la versión web de Twitter, vista usualmente desde laptops y computadoras de escritorio, también acaba de ser renovada.

El anuncio lo hizo la propia red social. Con un breve y claro video en donde vemos las modificaciones generales:

A new https://t.co/fHiPXozBdO is coming.

Some of you got an opt-in to try it now. Check out the emoji button, quick keyboard shortcuts, upgraded trends, advanced search, and more. Let us know your thoughts! pic.twitter.com/G8gWvdHnzB

— Twitter (@Twitter) January 22, 2019