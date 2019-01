¡Un tsunami de 1.600 metros! El asteroide que devastó a los dinosaurios tuvo consecuencias realmente violentas

Científicos descubren que la dimensión que tuvo el tsunami luego del impacto del asteroide fue de proporciones impresionantes.

El asteroide que devastó a los dinosaurios, originó una serie de consecuencias en nuestra Tierra. Una de ellas, fue un gigantesco tsunami. Ahora, científicos han postulado que fue más grande de lo que se pensaba.

Cuando el asteroide que mató a los dinosaurios colisionó con la Tierra hace más de 65 millones de años, se generó un tsunami de casi una milla (o 1.600 metros) en el Golfo de México, lo cual causó un caos en los océanos de todo el mundo.

Si bien el mundo científico ya sabía que el asteroide golpeó aguas poco profundas en el Golfo de México, expertos de la Universidad de Michigan, modelaron el impacto del cuerpo a gran escala, considerando las consecuencias de la explosión lejos del lugar del impacto.

La principal investigadora fue Molly Range, el Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Michigan, la cual explicó a LiveScience: “El asteroide de Chicxulub resultó en un enorme tsunami global, el cual no se ha visto en la historia moderna. No fue hasta el inicio de este proyecto que me di cuenta de la escala real de este tsunami , y ha sido una historia de investigación divertida para compartir".

También dijo que son los primeros en modelar globalmente el tsunami desde el impacto hasta el final de la propagación de las olas. Si bien la experta presentó el trabajo en la reunión anual de la American Geophysical Union en Washington DC, aún debe ser publicada oficialmente.