Truco para WhatsApp: así puedes usar el buscador de stickers

Tiene ya algunos meses que WhatsApp intentó imitar a Telegram integrando stickers a su plataforma de mensajería. Sin embargo desde entonces su desarrollo se ha sentido lento. Por lo que su creación y uso aún es relativamente complicado para la mayoría.

La promesa aparente es que pronto cualquiera podrá usarlo sin mayor complicación, como en Telegram se hace desde siempre. Los amigos de WABetaInfo revelaron hace algunas semanas que el Gboard de Google integrará un buscador de sticker.

Gracias a ello la última beta de WhatsApp, la versión 2.19.18 ha agregado algunas funciones donde encontramos un buscador de stickers.

Sin embargo, para usarlo, será necesario descargar la app en su versión de prueba. Esto es relativamente delicado si nunca han instalado una APK. Así que háganlo bajo su propio riesgo.

Para obtener WhatsApp 2.19.18 Beta pueden ir a APKMirror, o si ya están apuntados para la beta con antelación hasta pueden encontrarla en Google Play Store.

Una vez descargado no es necesario más que abrir una ventana de conversación; y dar tap en el ícono de emojis, stickers y GIFS del extremo izquierdo:

Ahí se abrirá el buscador. Donde basta con escribir algún término para que encontrar los stickers disponibles. Idéntico a cuando se busca un GIF.

Luego se selecciona el sticker y se envía a la conversación. No tiene mayor ciencia más que la complicación de tener la versión beta.

Lo interesante aquí es que todo se trataría de bug. Así que es muy probable que no esté disponible la función en la versión final:

ATTENTION:

I've received some reports on my Discord and Twitter that reported the server activation of the stickers search feature.

The feature is not enabled, it's a bug!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 23, 2019