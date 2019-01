The Walking Dead: The Telltale Series estrena impactante tráiler de su temporada final

Un vistazo al Episodio 3 llamado Broken Toys.

Cuando Telltale Games decidió cerrar sus puertas muchos pensaron que la parte final de The Walking Dead: The Telltale Series se quedaría en el limbo, pero afortunadamente para los fans el proyecto pasó a manos de Skybound Games.

Dicho esto hoy tenemos que el estudio ha liberado el tráiler oficial del tercer episodio de la temporada final de The Walking Dead: The Telltale Series que lleva por nombre Broken Toys y que se pondrá disponible la próxima semana.

A continuación tienen la descripción de este nuevo episodio:

Después de años en el camino enfrentando amenazas de vivos y muertos, una escuela aislada podría finalmente ser la oportunidad de Clementine de encontrar un hogar. Pero protegerla significará sacrificio. En esta emocionante temporada final, tus elecciones definirán tus relaciones y determinarán la manera en la que termina la historia de Clementine.

El penúltimo episodio de la temporada final de The Walking Dead: The Telltale Series se pondrá disponible el próximo 15 de enero en versiones para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, y por cierto en esta última plataforma los últimos capítulos llegarán en exclusiva por la Epic Games Store.