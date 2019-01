Netflix muestra su tráiler de The Umbrella Academy y luce como X-Men

X-Men con miembros completamente disfuncionales.

Cuando Netflix anunció que adaptaría The Umbrella Academy nadie sabía qué esperar. Este cómic creado por el ex vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way; cuenta con un relativo séquito de seguidores; y la expectativa era muy alta.

Pero ahora la plataforma ha liberado el primer avance de la serie y podemos ver que han optado por la fórmula Marvel. En donde toman un género ya conocido por todo el mundo y lo mezclan al calce con la trama de personajes de la historieta.

Para The Umbrella Academy respetan las bases que rinden tributo directo a X-Men y lo combinan; en tonos grises y azules, con un típico drama de familias disfuncionales. En la línea de Six Feet Under, Party of Five, o The Haunting of Hill House.

Incluso la propia sinopsis oficial nos lo confirma:

En esta familia, llueve sobre mojado. De las mentes brillantes de Gerard Way y Gabriel Bá, “The Umbrella Academy” es la historia de una familia superdisfuncional de superhéroes que tiene solo ocho días para ponerse de acuerdo y salvar el mundo.

Steve Blackman, el mismo tipo detrás de Altered Carbon es el responsable de la producción de The Umbrella Academy. Así que sería válido mantener el escepticismo sobre estos primeros 10 episodios.

Las dudas quedarán despejadas este 15 de febrero de 2019.