¿Fatality?: Terry Crews quiere ser Jax en Mortal Kombat 11

Terry Crews es tal vez uno de los actores más populares de la red gracias a los memes y su amor por los videojuegos. Es uno de esos tipos que tiene el raro superpoder caerle bien a casi todo el mundo. Pero pocos sabíamos que también era fan de Moral Kombat.

De hecho, es tan aficionado a este violento título que acaba de manifestar públicamente su interés por integrarse al reparto de Mortal Kombat 11 como Jax.

Todo sucedió gracias a Ed Boon, autor de esta franquicia, que en su cuenta oficial de Twitter publicó un fan-art; en donde vemos a Terry Crews como el personaje afroamericano más distintivo de la saga.

El actor no tardó mucho en ver la ilustración y compartir que sí, le encantaría ser ese personaje en el juego:

I WOULD LOVE TO DO THIS!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Incredible work @bosslogic https://t.co/Q9QuQ2OgS6

— terry crews (@terrycrews) January 24, 2019