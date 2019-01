Se filtra un video con el posible teléfono plegable de Xiaomi y es maravilloso

Las filtraciones no paran y estamos en un momento alto de prototipos que salen a la luz. Ahora le toca al teléfono plegable de Xiaomi.

No es un secreto que las marcas de celulares de todo el mundo se encuentran trabajando en alguna forma de abordar esta tendencia móvil que, según indican todas las señales, es lo que "se viene".

A través de su cuenta de Twitter, el famoso filtrador Evan Blass deja este video con una interfaz funcional en Google Maps en una pantalla de aproximadamente 7 pulgadas que se adecua posteriormente a una de menor tamaño.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F

— Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019